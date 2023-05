Giften voor een goed doel zijn voor 45 procent aftrekbaar, vul ze dus in op je belastingbrief

De kans dat je het afgelopen jaar een gift hebt gedaan voor een goed doel, is groot. Denk maar aan de hulpacties voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, of de aardbevingen in Turkije en Syrië, of binnenlandse acties, zoals de 1000 km voor Kom op Tegen Kanker.

De giften die je vorig jaar hebt gedaan, in 2022, kan je dit jaar op je belastingbrief invullen. Want een fiscale gift aan een erkende organisatie levert belastingvoordeel op.