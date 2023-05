Harelbeke stuurt tegeltaxi uit voor 'tegelwippers'

Vanaf 5 juni start de gemeente Harelbeke met een tegeltaxi. Die zal om de drie weken door de straten rijden om puin op te halen. De tegeltaxi haalt tegels en puin tot tien vierkante meter gratis op.

De tegeltaxi is een initiatief van het lokaal bestuur van Harelbeke in samenwerking met vzw Poerderie. Het moet inwoners stimuleren om te ontharden. "We merken dat het puin een drempel is", zegt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen). "Meestal is dat te weinig voor een container, maar te veel om met de wagen te vervoeren. Met de tegeltaxi hopen we die drempel weg te werken."