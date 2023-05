Hasselt gaat dak vroegere provincieraadsgebouw renoveren

Het dak van het oude provincieraadsgebouw is dringend aan vernieuwing toe, zegt schepen Laurence Libert (Open Vld). Het pand is enkele jaren geleden in handen gekomen van de stad. Het wordt op dit moment enkel gebruikt voor huwelijken en ontvangsten in de oude raadszaal. De verwarmingsinstallatie is intussen al vernieuwd, maar nu is het dak dus aan de beurt.