Inwoners Kanne zijn bezorgd over toeristische plannen in hun dorp 

"Op dit moment is het in Kanne nog leefbaar", zegt inwoner Anniek Thijs. "Bij mooi weer is het tijdens het weekend altijd druk in het dorp. Dat is op zich wel gezellig, maar als het nog drukker gaat worden, vraag ik me af of het nog gezellig blijft. En als er meer overnachtingsplaatsen zouden komen, blijven er dan huizen over die betaalbaar zijn voor onze jeugd? Op dit moment is er buiten de schoolbus geen enkel openbaar vervoer. Wie afhankelijk is van openbaar moet helemaal naar Maastricht of Vroenhoven om ergens heen te kunnen. Dat zouden ze eerst moeten oplossen, voor ze meer toeristen naar Kanne lokken."