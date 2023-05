Italiaanse regering trekt meer dan 2 miljard euro uit voor hulp aan overstroomde gebieden

De streek is onder meer bekend om de fruitteelt, de balsamico-azijn, de druiventeelt (voor prosecco), de Parmaham en de Parmezaanse kaas en is een van de rijkste regio's in Italië. De regio is op zichzelf goed voor bijna 10 procent van het bruto binnenlands product (alles wat een land aan goederen en diensten produceert).



Vorige week viel daar in amper 36 uur evenveel regen als normaal gezien in zes maanden tijd. Een twintigtal rivieren traden uit hun oevers en heel wat straten en landbouwgrond veranderden in modderstromen. De schoonmaak van de steden en dorpen zal wellicht nog heel wat tijd vergen.