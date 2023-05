Joodse vrouwen protesteren voor Antwerpse gemeenteraad tegen goudsmelterij: "Van onze synagoge zijn al twaalf mensen gestorven door te veel lood in het bloed"

De bezorgde vrouwen kregen bijval van oppositiepartijen Groen en Pvda. Volgens gemeenteraadslid Ilse van Dienderen (Groen) moet het stadsbestuur veel meer doen. "De buurt is heel bezorgd. En terecht. Volgens bodemstalen zijn de waarden voor zink, lood en cadmium gevaarlijk hoog. De stad moet de volksgezondheid ernstiger nemen." Ook gemeenteraadslid André Gantman van bestuurspartij N-VA eist meer daadkracht. "We gaan ons als stad toch niet laten chanteren door dit bedrijf? Value Trading doet nu een aanvraag om 20kg goud per dag te smelten. Maar wie gelooft dat? Dat is verlieslatend. Zij smelten veel meer."

Volgens schepen van Leefmilieu, Tom Meeuws (Vooruit) worden de bezorgdheden ernstig genomen. “We controleren maandelijks of het bedrijf zich houdt aan die maximale verwerking van hun milieumelding. Het staat als een paal boven water dat de volksgezondheid voorop staat. Maar er is op dit moment geen juridisch sluitend oorzakelijk verband tussen de hoge concentraties aan zware metalen die gemeten zijn in de stationsbuurt en goudraffinaderij Value Trading.