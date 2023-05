KASK-studenten voeren actie in Gent tegen besparingen in hoger onderwijs, ook andere onderwijsinstellingen doen mee

Een 250-tal studenten voerde vandaag actie in de buurt van de Bijloke in Gent. Met leuzen als "Bespaar niet op onze toekomst" of "Minder praten meer doen, educatie boven poen" protesteerden ze tegen de besparingen in het hoger onderwijs. Ook studenten van de UGent deden mee: "De Vlaamse overheid is het hoger onderwijs al jaren aan het onderfinancieren, ze komt haar financieringsbeloftes niet na. Dat vormt een probleem voor de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs en ook voor de sociale gelijkheid in het algemeen. De kwaliteit van het onderwijs kan er zelfs in het gedrang van komen", zo luidt het.