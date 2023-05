Kerk van Kwaadmechelen wordt ontwijd en het schip wordt afgebroken

Over de nieuwe invulling zijn er al verschillende plannen geweest. "Dat ging over heel ambitieuze plannen, zoals een glazen kooi met horeca, maar dat was financieel niet haalbaar", gaat Heselmans verder. De invulling gaat dus omwille van financiële redenen beperkt zijn. "De toren wordt een stille ruimte met beelden die op dit moment nog in de kerk staan. Het deel waar nu het schip staat, wordt een groene zone waar mensen op bankjes kunnen gaan zitten. Misschien blijven de contouren van de kerk nog bewaard, daarvoor zijn we nog in onderhandeling met Erfgoed Vlaanderen, maar het is niet de bedoeling om daar evenementen te organiseren."