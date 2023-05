Kunstwerk moet natuurrijkdom van Prinsbeemden in Hasselt weerspiegelen

Ondertussen werkt stad Hasselt samen met het Agentschap Natuur en Bos verder aan het beheer van de natuur in Prinsbeemden. “Hiervoor wordt momenteel een beheersplan opgesteld, dat moet in het najaar klaar zijn. Daarin zitten uiteraard vooral maatregelen om de plaatselijke biodiversiteit te herstellen, maar wordt er ook gekeken naar de toegankelijkheid en beleving in het gebied", zegt schepen van Natuur Derya Erdogan (RoodGroen+).

De stad Hasselt is na wat vertragingen op zoek naar een aannemer om een vlonderpad en een uitkijktoren te maken in Prinsbeemden, want nu verandert de wandellus bij nat weer in een modderpad, waardoor wandelen er onmogelijk is.