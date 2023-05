Extra loon voor leraars-specialisten en gastleerkrachten: zo wil Vlaamse regering lerarentekort aanpakken

De meest in het oog springende maatregel is die van de leraar-specialist. Het idee is om de vlakke loopbaan van de leerkracht te doorbreken en het beroep zo meer aantrekkelijk te maken. Na tien jaar als leerkracht basis- of secundair onderwijs kan je als leraar-specialist specifieke extra taken krijgen op school naargelang je expertise. Daar staat extra loon tegenover. Zo’n opdracht is telkens voor drie jaar en kan verlengd worden.