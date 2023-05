Lier wil dat ook mensen die niet in de stad wonen, er kunnen trouwen: "Nu moeten we jaarlijks heel wat aanvragen weigeren tot onze grote spijt" 

Dat wil Lier nu veranderd zien. "Wij krijgen elk jaar toch een tiental vragen van koppels dat ze in Lier willen trouwen", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "Dat is dan omdat ze een speciale band hebben met Lier, omdat heel hun familie er woont of al hun vrienden, omdat ze verliefd zijn op het prachtige stadhuis... En dat is heel begrijpelijk. Maar als ze hier niet wonen, dan moeten we dat weigeren. Dat is jammer. Want de reden is een oude Napoleontische wet, toen huwelijken nog met ganzenveren in het register werden genoteerd. Anno 2023 hebben we digitale databanken die overal toegankelijk zijn."