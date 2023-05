Lommel blijft kandidatuur Bosland als Nationaal Park steunen ondanks oproep van VOKA 

"Er is veel overleg geweest met onze landbouwers, we hebben vaak samengezeten en naar hun bezorgdheden geluisterd. We begrijpen die ook zeker", benadrukt de burgemeester. "We hebben met zoveel mogelijk bezorgdheden rekening gehouden, wat niet wil zeggen dat ze allemaal verdwenen zijn, maar daarom zullen we in permanent overleg blijven. Ik kan geen uitspraak doen over toekomstige regelgeving, het stikstofdossier of de natuurherstelwet. Alle gebieden waarop randactiviteiten georganiseerd zouden kunnen worden, hebben we doorgegeven aan de landbouwers. Ik geloof dat we goed zullen samenwerken zodat er ook voor hen een meerwaarde is."