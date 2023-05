Herentals neemt extra veiligheidsmaatregelen in recreatiedomein Netepark: "Vorig jaar bijna kindje verdronken en veel agressie"

I n recreatiedomein Netepark in Herentals gelden er komende zomer extra veiligheidsmaatregelen. "Vorig jaar kregen we vaak te maken met overlast en is er ook bijna een kindje verdronken. We hebben daarom ons veiligheidsplan in het najaar onder de loep genomen om te bekijken hoe we de veiligheid zo goed mogelijk kunnen garanderen tijdens drukke dagen", zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).