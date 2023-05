Man veroordeeld voor diefstal in Mechels café van "Familie"

De strafrechter in Mechelen heeft een man veroordeeld voor heling en voor diefstal in twee cafés. Een van die cafés, het Brughuis in Muizen, is ook bekend als de gevel van café Jan en Alleman in de VTM-soap Familie.

De dief was er via het keldergat binnengedrongen en stal 1.500 euro uit de kassa. Enkele dagen later ging hij op dezelfde manier te werk in een café in Bonheiden en stal hij er een iPad. De procureur benadrukte dat je een café normaliter niet betreedt via het keldergat. De man heeft een celstraf gekregen van achttien maanden en een boete van 800 euro boete, beide met uitstel.