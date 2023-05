Regisseur Nathalie Basteyns op zoek naar "Mirakel n° 71" in Lourdes: "Zo veel rolstoelen, ik was niet meer alleen"

Het wordt een roadtrip van Schaarbeek naar Lourdes met fotografe Lieve Blancquaert en haar vaste verpleger Gustave Dikumueni. Vriendschap verbindt het trio, ook al hebben ze een totaal andere kijk op geloof: Basteyns twijfelt aan haar geloof, Blancquaert is ongelovig en Dikumueni is diepgelovig.



Basteyns wil met de reeks niet stunten. Ze praat ook met neurologen en noemt het mirakel eerder een strohalm waarvoor ze ging. "Ik heb al zoveel dingen geprobeerd. Ik blijf hopen", legt de regisseur uit.



In Lourdes zijn al 70 mirakels erkend door de katholieke Kerk. Er komen jaarlijks meer dan honderdduizend mensen langs. De kans op een wonder is bitter klein. "Maar toch", zegt Basteyns.



Zij voelde zich er gesterkt. "Lourdes was een hoogtepunt. Ik zag daar zo veel rolstoelen. Ik dacht "fuck, ik ben hier niet meer alleen"." Basteyns ontmoette trouwens ook mirakel nummer 70, namelijk Bernadette Moriau, de invalide non die genezen werd verklaard.