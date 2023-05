Nederlandse staat stelt 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in Zeeuwse Westerschelde

Chemieconcern 3M heeft in Zwijndrecht in België jarenlang PFAS in de Schelde geloosd. De rivier stroomt naar de Westerschelde in Zeeland in Nederland. Vorig jaar stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam was die zo min mogelijk te eten.