Netflix-account delen? Ook in België wordt het duurder

Wie zijn Netflix-abonnement toch nog met iemand van buiten het huishouden wil blijven delen, zal een plek voor een extra lid kunnen kopen voor 3,99 euro per maand. Dat kan enkel in het Standard (13,49 euro per maand) of Premium (17,99 euro) abonnement, niet in het goedkoopste Basic (8,99 euro) abonnement. Een andere mogelijkheid is om het profiel over te dragen naar een nieuw betaald lidmaatschap.