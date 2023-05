Duitse onderdelenproducent SEW Eurodrive bouwt nieuwe fabriek van 8000 m² in Haasrode

Dat de nieuwe fabriek in Haasrode bij Leuven wordt gebouwd, is een heel bewuste keuze. "We zitten in Leuven in een fantastisch ecosysteem. Door de nabijheid van de universiteit en de hogescholen hebben we toegang tot goedgeschoold personeel. We werken ook samen met Imec voor een onderzoekstraject en de site is centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar", legt Vermeylen uit. Ook de keuze voor België lag voor de hand, ondanks soms hogere kosten in vergelijking met die in het buitenland. "België is een logistiek centrum in Europa. Wij willen kwaliteit bieden en een goede service, bovendien is korte keten van grote waarde op de markt vandaag."