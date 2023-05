Verzet tegen Europese natuurherstelwet zwelt aan: na Macron en Demir vraagt ook premier De Croo "om pauzeknop in te duwen"

Groen, coalitiepartner van Open VLD in de Vivaldi-regering van De Croo, is niet te spreken over de uitspraken van de premier. "De premier schaart zich hiermee in het kamp van de klimaattreuzelaars. Natuur en klimaat gaan hand in hand: in de plaats van op een pauzeknop te willen drukken is er net een versnelling nodig. De uitspraken van de premier zijn schandalig en niet gedekt door de regering."