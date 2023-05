Prins Harry vangt bot in zaak rond zijn beveiliging op Britse bodem: "Rijkelui kunnen politie niet kopen"

Harry en zijn vrouw Meghan Markle verloren hun automatische bescherming toen ze stopten als voltijds werkende leden van het koningshuis (begin 2020). Ze verhuisden naar Canada en vervolgens naar Californië, waar ze wonen met hun twee jonge kinderen, prins Archie en prinses Lilibet.



Maar zonder die permanente bewaking voelt de prins zich niet meer veilig in zijn geboorteland. Zijn woordvoerder stelt dat het gezin "de voorbije jaren het voorwerp was van neonazi- en extremistische dreigementen". "Harry's rol binnen het koningshuis is veranderd, maar zijn profiel als lid van de koninklijke familie is dat niet", klinkt het.



Harry stelde voor om de kosten voor de politiebescherming te vergoeden eenmaal hij het Verenigd Koninkrijk bezoekt. In de VS huurt hij ook een privéfirma in.