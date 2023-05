Leerkracht van middelbare school in Blankenberge blijft aangehouden voor zedenfeiten, minstens maand langer in de cel

Over de zaak tegen de leerkracht aardrijkskunde en wiskunde van een middelbare school in Blankenberge blijven voorlopig veel vraagtekens. Zeker is dat er een gerechtelijk onderzoek loopt en dat hij verdacht wordt van zedenfeiten met verschillende minderjarigen. Vorige week heeft hij zichzelf aangegeven bij de politie.

Volgens onze informatie zou hij de voorbije jaren relaties gehad hebben met meerdere minderjarige meisjes, een van hen zou ook jonger dan 16 geweest zijn. Zijn advocaat spreekt over relaties met wederzijdse toestemming. Betrekkingen met jongeren ouder dan 14 en jonger dan 16 zijn sowieso bij wet verboden als de partner meer dan 3 jaar ouder is.