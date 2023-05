Middeleeuwse Rijmbijbel uitzonderlijk te zien in Brussel: het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands  

Maerlant was de belangrijkste dichter uit de middeleeuwen; hij schreef in het Middelnederlands en was met een slordige 300.000 verzen ook uitzonderlijk productief. Over zijn leven, tussen vermoedelijk 1230 en 1300, is weinig bekend. Hij kreeg een gedegen opleiding, was koster in het plaatsje Maerlant in wat tegenwoordig Zeeland is, en ligt begraven in Damme. Maerlant schreef onder meer ridderromans, gedichten, de wereldgeschiedenis “Spiegel Historiael”, de natuurencyclopedie “Der naturen bloeme” en deze Rijmbijbel.