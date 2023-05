Politie en speciale eenheden vallen huis binnen in Roeselare: man zet het op een lopen en verschuilt zich nog altijd

Een zestal politiecombi's en een tiental mensen van de speciale eenheden vielen iets voor de middag het huis in de Spanjestraat binnen. Een man zette het op een lopen en verschuilt zich nu in een huis verderop in de straat. Blijkbaar is het huis van de vriendin van de gevluchte man. Er zijn wapens gevonden.

De man weigert ondertussen buiten te komen. Het is nog niet duidelijk of hij gewapend is. De politie heeft uit voorzorg een deel van de Spanjestraat, tussen de Gieterijstraat en de Langebrugstraat, afgesloten.