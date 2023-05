Rouwbrieven komen 2 dagen na de uitvaart aan: "We kunnen brieven helaas niet traceren”

Omdat Marc geen gehoor vindt bij Bpost, mailt hij De Inspecteur van Radio2. Bpost reageert in de uitzending. Woordvoerder Fanny Mindombe: “Er was een probleem met het slot van de rode postbus, dus die is uiteindelijk een dag later gelicht.” Maar dat verklaart niet waarom de brieven een week later geleverd zijn. “In het sorteercentrum moet iets fout gelopen zijn. We weten niet zeker wat de fout is, want de brieven hebben geen track-and-tracecode”, klinkt het bij Bpost.