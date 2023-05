Ruim honderd leerlingen maken fietstocht in Ieper om aandacht te vragen voor veiliger verkeer

De voorbije maanden gebeurden er aan verschillende schoolpoorten in Vlaanderen een reeks ongevallen met kinderen op weg van en naar school. Die berichten zetten een aantal ouders en vrijwilligers van de Ieperse basisschool Sint-Jozef er toe aan om een actie op te zetten rond verkeersveiligheid. Samen met een drietal agenten en meer dan 100 leerlingen maakten ze vanmorgen een fietstocht in de buurt van de school, om de kinderen attent te maken op een aantal gevaarlijke punten. "Vooral aan de Meenseweg en de Basculestraat moet je goed uitkijken", zegt Emile, één van de leerlingen. "Dat zijn grote wegen waar veel auto's rijden."

Maar de actie richt zich niet alleen tot leerlingen. Het is ook een oproep aan andere weggebruikers die in de buurt van de school komen en aan het stadsbestuur. "Recent nog heeft Ieper een aantal ingrepen gedaan in de Hovelandlaan en de Bethunelaan, die nu een stuk veiliger zijn", zegt leerkracht Roeland Struye. "We juichen dat toe. Maar het kan beter. Zeker de Meenseweg, waar Emile het al over had, verdient meer aandacht. Helaas zien we heel weinig actie om daar een veilige weg van te maken."