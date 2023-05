Opstand in Russische grensregio voorbij? Rusland claimt einde gevechten: "Meer dan 70 aanvallers gedood"

Of de opstand echt volledig voorbij is, zoals het ministerie beweert, valt nog af te wachten. Wel duidelijk is dat die zo goed als zeker bedoeld was om het Kremlin nerveus te maken, op te jagen. Dat zei Kris Quanten, professor militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School gisteravond in "Terzake".

Dat Rusland reageerde door troepen te sturen, is net wat die milities wilden, meent Quanten. "De eenheden die zij naar het grensgebied moeten sturen, verliezen ze aan het front. Dat is alleen maar positief voor het Oekraïense tegenoffensief." Het Kremlin gaf ook zelf toe dat het de situatie in Belgorod als "zorgwekkend" beschouwde.

Rusland blijft overigens ontkennen dat het om een Russische opstand gaat, maar spreekt van "spionage en sabotage" door "Oekraïense militanten". Ook al zouden het etnische Russen zijn, ze kwamen uit Oekraïne, is de Russische argumentatie.

Oekraïne van zijn kant distantieert zich volledig van de milities. "Een klassieke reactie vanuit Kiev", zegt Quanten. "Hoe dan ook moeten we erkennen dat er altijd een link is met Oekraïne. Het land heeft er alle belang bij dat al die brandjes worden gestart en blijven smeulen. Zo moeten de Russen wel reageren en dat verzwakt hun situatie aan het front."