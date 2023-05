Vrachtwagen verliest slachtafval aan de Kennedytunnel: grote hinder en 8 brandweerwagens ter plaatse

Aan de Kennedytunnel op Linkeroever heeft een vrachtwagen een lading slachtafval verloren. "De vrachtwagen had een open laadbak. Omdat de chauffeur plots moest remmen is een deel van het slachtafval op de snelweg beland", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Bovendien zijn er verschillende auto's doorgereden." Het verkeer moet richting Nederland over één rijstrook.

De Antwerpse brandweer is met 8 wagens ter plaatse om de smurrie op te ruimen. "De klus is simpel: alles opscheppen en wegspuiten", zegt woordvoerster Jasmien O. "De hinder voor het verkeer zal nog even duren", aldus de brandweer.