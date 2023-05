Solidariteitsactie tegen ontruiming van opvangcentrum in Molenbeek

Moureaux bestrijdt het Fedasil-centrum al sinds de omvorming in opvang voor asielzoekers en stapte daarom naar het gerecht, waar ze – nadat Fedasil in beroep ging – tweemaal gelijk kreeg. De Molenbeekse burgemeester is gekant tegen het opvangcentrum omdat haar gemeente al meer dan haar deel doet voor de opvang van kwetsbare personen.