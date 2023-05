Spoedingang OLV Ziekenhuis in Asse verhuist tijdelijk naar Sint Martinusstraat

De hoofdingang van het ziekenhuis en de handelaars in de werfzone blijven wel steeds te voet of met de fiets bereikbaar. Het ziekenhuis voorziet voldoende rolstoelen ter plaatse, zodat patiënten zo comfortabel mogelijk in het ziekenhuis raken.

De houten toegangspoort van het ziekenhuis in de Arsenaalstraat is open tussen 7.00 uur en 21.00 uur. Die poort biedt mensen met een afspraak de mogelijkheid om het ziekenhuis te bereiken en zo de eventuele verkeersdrukte in de Sint Martinusstraat te vermijden.