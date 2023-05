Hasselt wil geen dubbele rijrichting voor bussen meer op Kleine Ring

De stad Hasselt is nu in gesprek met De Lijn om de bussen anders te laten rijden. Marc Schepers: "Het gemotoriseerd verkeer op de Kleine Ring neemt veel plaats in, dat is ten koste van voetgangers en fietsers. Door het plein anders aan te leggen, zullen die meer plaats hebben. Doordat we de tegenrichting van de busbaan niet meer nodig hebben en alle bussen op één baan zetten, kunnen we de straat beter inrichten voor de zachte weggebruiker." De bussen die uit het zuiden komen, zouden volgens de wensen van de stad gedeeltelijk via de Grote Ring worden omgeleid. "We zouden dit graag zo snel mogelijk willen uitvoeren, zodat we een snelle oplossing hebben voor de files in de Diesterstraat, maar hopelijk is dat het geval eind van dit jaar."