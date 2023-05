Station Brugge sluit loketten in historische inkomhal

Volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols zijn loketten niet meer van deze tijd. "We moeten die loketten opengooien, zodat we in een open ruimte rechtstreeks contact hebben met onze reizigers." De digitalisering speelt uiteraard ook een grote rol. De ticketverkoop aan het loket is de laatste jaren heel sterk verminderd. "Tien jaar geleden werd meer dan de helft van de tickets nog verkocht aan het loket, nu ligt die verkoop in het totaal op 15 procent. De meeste mensen kopen hun ticket online of via een automaat."