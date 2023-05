"Mijn wereld is ingestort en ik kan er met niemand over praten": hoe is het om mama, partner of broer te zijn van iemand met pedofiele gevoelens? 

Hulplijn Stop It Now! heeft voor de nieuwe campagne "de dag die ik nooit meer vergeet" zes getuigenissen verzameld. Allemaal vertellen ze in dagboekvorm over de dag waarop ze ontdekten dat iemand in hun naaste omgeving pedofiele gevoelens had of misbruik gepleegd had. Opvallend: deze campagne focust zich op de familie en omgeving van mensen die pedofiele gevoelens hebben of kindermisbruik pleegden. Want, zo zegt Stop It Now!, dit is een groep die vaak vergeten wordt.