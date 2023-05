The Bakery in Maasmechelen gaat bijbouwen voor een eigen koffiebranderij

Maar het koffiegebeuren is ondertussen ietwat uit de hand gelopen. In april vorig jaar is The Bakery gestart met een eigen koffiebranderij. En dat is uitgegroeid tot een eigen koffielabel 'Two O five'. Alles wordt zelf in handen gehouden: van de import van groene bonen, het branden, proeven tot de uiteindelijke verkoop. En dat kan best in een apart gebouw gebeuren. Daarom heeft The Bakery extra grond van de gemeente aangekocht, zodat het bestaande complex kan uitbreiden.