Tussen witloof en paarden: ruiter Tine Magnus uit Merchtem zet koers naar de Olympische Spelen  

"Het is hier nog een beetje chaos", zegt Tine Magnus verontschuldigend aan de zadelkamer. "We zijn nog maar net terug van de Nations Cup in Chatsworth (UK). Nu moet alles gewassen en gepoetst worden. Daarna laden we de vrachtwagen weer in en reizen we naar de volgende wedstrijd in Millstreet (Ierland)." Alles zit in een stroomversnelling voor Tine Magnus sinds ze vorig jaar Belgisch kampioen eventing werd. "Dat is als een triatlon voor paarden", verduidelijkt Tine. "Het gaat om drie disciplines: dressuur, jumping en cross-country. Jumping doe je in de piste, dan spring je over balken. Cross-country is in de velden, tegen hogere snelheden en dan spring je over boomstammen, hagen of in het water. Je moet die drie disciplines afleggen op één weekend en met hetzelfde paard. Met twee in topvorm zijn, is dus een must."