Vader vermoorde Julie Van Espen spreekt Kamercommissie Justitie toe: "Ja, na vier jaar is er nog steeds boosheid"

De 23-jarige studente Julie Van Espen werd in 2019 verkracht en vermoord door Steve Bakelmans. De verontwaardiging was groot, want Bakelmans was al tweemaal eerder veroordeeld voor verkrachting. Zijn onmiddellijke aanhouding was toen niet bevolen omdat er geen indicatie was dat hij zich aan zijn straf zou proberen te onttrekken.

Bakelmans mocht op vrije voeten blijven in afwachting van een uitspraak in hoger beroep. Op het hof van beroep werd de zaak echter op de lange baan geschoven omdat het dossier door het openbaar ministerie niet als prioritair werd beschouwd.