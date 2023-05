Maestro-bankkaart wordt vanaf 1 juli Debit Mastercard: "Universeler online en in het buitenland"

"Maestro werd in 1991 gelanceerd en was toen vrij revolutionair omdat de kaart veilige betalingen in verschillende Europese landen mogelijk maakte. Het werd het beste betaalmiddel voor consumenten, ook op reis", zegt Dewaerheijd.

"Maar Maestro werd ontwikkeld voor fysieke winkels en is niet ontworpen voor het digitale tijdperk", voegt hij eraan toe. "De kaart werd online niet overal aanvaard, en indien wel moest je een verificatiecode ingeven die niet op de kaart stond, dus ging de transactie uiteindelijk niet door."