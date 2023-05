Vilvoorde roept middelbare scholen op om leerlingen van 16 jaar te informeren en te helpen registreren voor Europese Verkiezingen 2024 

Op vraag van gemeenteraadslid Aimen Horch (Groen) heeft de gemeenteraad van Vilvoorde ingestemd om jongeren vanaf 16 te motiveren om deel te nemen aan de Europese verkiezingen in 2024. "Jongeren mogen vanaf dan, al vanaf 16 gaan stemmen voor Europa en daarvoor willen we ons als stad engageren", zegt schepen van jeugd Moad El Boudaati (Vooruit). "Wij vinden het belangrijk dat jongeren gesensibiliseerd worden, dat zij geïnformeerd worden over hun rechten en daarvoor gaan we een samenwerking aangaan met de Vilvoordse secundaire scholen om het belang van te gaan stemmen uit te leggen."