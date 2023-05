Buckingham Palace wil Alemayehu niet opgraven: het tragische koloniale verhaal van een Ethiopische prins

Samen met de kapitein reisde de jonge prins rond totdat besloten werd dat hij onderwijs diende te volgen. Alemayehu werd echter diep ongelukkig. Op de cadettenschool van Sandhurst werd hij gepest. Uiteindelijk kreeg Alemayehu een longontsteking en stierf in 1879. Hij was amper 18.



"Hij stierf alleen, in een vreemd land", schreef koningin Victoria in haar dagboek. Ze regelde voor de Ethiopische prins een begraafplaats op Windsor Castle, in St George's Chapel.