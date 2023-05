Vlaamse overheid gaf deze legislatuur al 1,5 miljard euro uit aan consultancy

Het bedrag van 1,5 miljard euro deed de oppositie steigeren. "Dit is onwaarschijnlijk", reageerde Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout. "Voor dat bedrag kan je - snel omgerekend - 4.000 ambtenaren aanwerven. De Vlaamse regering bespaart de overheid al 15 jaar kapot en slaagt er niet meer in haar kerntaken te doen, maar betaalt zich aan de andere kant wel blauw aan dure consultants".

Een gelijkaardig geluid was te horen bij Hannes Anaf (Vooruit): "Meer doen met minder klinkt misschien goed, maar in de realiteit komen de kerntaken in gevaar en wordt er heel veel geld uitgegeven aan consultancy". "Een bedrag van 1,5 miljard euro is werkelijk gigantisch", reageerde PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens ligt het bedrag "buiten de perken van het toelaatbare".

Dat er een debat en vragen komen over de groeiende rol van consultancy-opdrachten bij de overheid is volgens minister Crevits terecht. Zelf is de CD&V-minister naar eigen zeggen "de grootste fan van een overheid die de kerntaken bij zich houdt".