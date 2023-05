Wie speelde welke rol bij de fatale Reuzegomdoop? Vandaag spreekt het hof van beroep in Antwerpen zich uit over de dood van Sanda Dia

De eerste vraag die het hof moet beantwoorden, is een eerder juridisch-technische kwestie, die gaat over de bevoegdheid van het hof om te oordelen. Hiervoor moeten we even terug in de tijd, naar de start van het proces voor de correctionele rechtbank in Hasselt, in april 2022.

De behandeling van de zaak daar kende een woelig verloop, met heel wat incidenten. Ook de voorzitster verloor er haar kalmte bij en riep tijdens één van de zittingen dat ze niet kon oordelen over de volledige meerdaagse doop, maar alleen over de laatste namiddag en avond. Die uitspraak was niet naar de zin van de familie van Sanda Dia die hiertegen beroep aantekende.

Als het hof vandaag oordeelt dat het beroep van de familie ontvankelijk en gegrond is, dan kan het zich meteen ook uitspreken over de schuld of onschuld van de 18 Reuzegommers. In het andere geval zou de zaak terugkeren naar de rechtbank in Hasselt, maar niemand houdt eigenlijk echt rekening met dat scenario.