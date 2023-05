BEKIJK: Voor het eerst in 200 jaar tijd wolf gespot in West-Vlaanderen

"De beelden zijn zeker echt", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. "We weten alleen nog niet zeker wanneer ze zijn gemaakt, wellicht vanmorgen heel vroeg." Het is alleszins een primeur: het is de eerste wolf in eeuwen in West-Vlaanderen. Het is zo goed als zeker een Franse wolf, die in Proven is gespot.



"Als het een Vlaamse wolf was geweest, zou die al veel eerder op onze radar zijn verschenen. Maar helemaal zeker zijn we daar niet van, want een wolf kan 80 kilometer afleggen op een nacht. Dus hij kan ook van Nederland komen en op een nacht West-Vlaanderen doorkruist hebben."