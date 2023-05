Waarom swingen voedingsprijzen de pan uit? "Een uitzonderlijke combinatie van factoren"

De prijs voor Robusta-koffiebonen is gestegen naar het hoogste niveau in 15 jaar tijd. En het zijn lang niet alleen koffiebonen die duurder worden. Ook de prijzen van olijfolie en sinaasappelsap zijn fors gestegen. Hoe komt het dat die prijzen pieken? En moeten we nog prijsstijgingen verwachten? "De hoge prijs is een uitzonderlijke combinatie van verschillende factoren", zegt professor Landbouw- en voedingseconomie Xavier Gellynck in "De wereld vandaag" op Radio 1.