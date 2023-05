Grond onder Gemeentehuisstraat in Ternat spoelt weg door groot waterlek: 10 gezinnen geëvacueerd

Er is een waterlek in de Gemeentehuisstraat in Ternat. Het lek zou ontdekt zijn tijdens een herstelling aan een afvoer onder het wegdek. Een laag grond onder de straat is door het waterlek gedeeltelijk weggespoeld. "De stabiliteit van de appartementsgebouwen en het wegdek is in het gedrang, daarom werden tien gezinnen geëvacueerd. Zij worden nu opgevangen in het gemeentehuis", zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V en Volks). "Hopelijk kunnen zij vanavond weer naar huis."