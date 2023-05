We rijden niet langer naar Luik, maar wel naar Liège: wegwijzers voortaan in taal van bestemming

Dat er nu Liège op de gloednieuwe, blauwe wegwijzer staat naast Brussel en Breda is geen vergissing, zegt Katrien Kiekens van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. “We willen vaker de taal van de bestemming gebruiken om steden aan te duiden op die borden. Zo vermijden we dubbele aanduidingen zoals Liège-Luik, Gent-Gand, Rijsel-Lille. Die verzwaren de borden alleen maar met onnodig veel informatie.” Ook voor internationale chauffeurs is één plaatsaanduiding veel makkelijker.

Het gaat niet om een nieuwe richtlijn, benadrukt Kiekens. “Maar mensen zien de borden nog niet zo vaak opduiken omdat ze vervangen vrij duur is, zeker als ze aan hoge seinbruggen hangen. Bovendien zijn er al veel files en willen we geen onnodige hinder creëren. Bij grote werkzaamheden, zoals aan Oosterweel, vervangen we de borden wel en staan steden vanaf dan aangeduid in de taal van de bestemming."