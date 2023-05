"Westhoekwolf" maakt eerste slachtoffer: schaap doodgebeten in Proven 

Landbouwer Geert Quaghebeur (60) woont in de Reningestraat in Proven, de West-Vlaamse plek waar voor het eerst in 200 jaar een wolf is gespot. Toen Geert eerder op de dag het nieuws van de wolf had gehoord, is hij meteen naar zijn wei gaan kijken. "Daar zitten 19 schapen en enkele koeien", vertelt hij. Op de wei stelde hij vast dat één van de schapen was doodgebeten.