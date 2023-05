Vzw GAMS: "12.000 meisjes die in ons land wonen, lopen deze zomer risico op genitale verminking in hun land van herkomst"

Anno 2023 is al bewezen dat de verminking wetenschappelijk geen enkel voordeel heeft. In België is het ook strafbaar, maar toch doen er volgens De Koster nog veel foute ideeën de ronde: "Er zijn nog steeds mensen die geloven dat het goed is voor de gezondheid van de vrouw, of voor haar vruchtbaarheid. Of het gebeurt vaak om hygiënische of esthetische redenen."