130 bewoners van WZC Sint-Augustinus in Halle op bedevaart om de hoek

"Met het rusthuis en de flats samen zijn we met zo'n 130 man", zegt Elke De Cuyper, directrice van woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle. "We doen dit elk jaar en het heeft altijd veel succes."

"Medewerkers en vrijwilligers helpen tijdens de uittocht de rolstoelen te duwen. Maar gelukkig moeten we niet ver lopen. We zitten op 300 meter van de basiliek in het stadscentrum. Dat is een luxe."