Meisje van 14 zwaargewond na aanrijding met tram in Wezembeek-Oppem

In Wezembeek-Oppem op de grens met Kraainem is woensdagmiddag een 14-jarig meisje zwaargewond geraakt toen ze onder een tram terechtkwam. Het is nog onduidelijk waarom het meisje net de sporen overstak toen de tram aankwam. Ze raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Brandweer en MUG kwamen meteen ter plaatse.