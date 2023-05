"Wachttijd kan oplopen tot 2 jaar": Fluvius plaatste al 523 nieuwe distributiecabines om uitvallende omvormers van zonnepalen aan te pakken

Dat laatste is een probleem dat vooral mensen in Limburg en het Hageland treft. "In voornamelijk landelijke gebieden zitten we met zeer lange afstanden tussen twee cabines", vertelt David Callens van Fluvius. "Het net is daar historisch gezien anders opgebouwd. Als op die lange stukken onze klanten veel zonne-energie opwekken, kan het gebeuren dat hun omvormers in veiligheidsmodus gaan. De capaciteit van het net is dan te klein. Je panelen wekken dan tijdelijk ook geen energie op."