Aangepaste verkeerssituatie op de Misiabrug in Halle, voortaan overal 50 km/uur

"We gaan het snelheidsregime harmoniseren", zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). "Van aan de Suikerkaai tot aan de Vogelpers mag je vandaag 50 kilometer per uur rijden. Na de bocht, tussen de Vogelpers en de Sint-Rochusstraat, verandert dat plots naar 30 kilometer per uur, terwijl het uitzicht van de weg niet verandert. Om het voor iedereen duidelijker te maken, hebben we voor een uniforme snelheid van 50 kilometer per uur gekozen. We nemen deze beslissing op basis van een advies van de politie en omdat fiets- en voetpaden hier goed van de rijbaan gescheiden zijn. In de toekomst zouden we kunnen overwegen om op de brug een trajectcontrole in te voeren."